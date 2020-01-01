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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة البرلمان»: نشر شعار «صُنع في مصر» قضية أمن قومي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:49 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييدها لمبادرة وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتى تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعات المصرية الوطنية مؤكدة أن الهدف من هذه المبادرة توضيح مدى تقدم الصناعات المصرية فى مختلف المجالات.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، فى بيان، إن اللجنة كانت وستظل داعمة بكل قوة للصناعات والمنتجات الوطنية تشجيعا للمنتج المحلى وللكلمة التى نطالب بتطبيقها دائما باعتبارها قضية أمن قومى "صنع فى مصر".

وأكد أن لجنة الصناعة بمجلس النواب كانت وستظل تطالب الحكومة بالحظر الكامل استيراد أى منتج من أى دولة فى العالم طالما له مثيل وطنى فى مصر إضافة إلى أنها طالبت الحكومة بالتوسع فى الصناعات المحلية لإنتاج المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج للحد من الاستيراد.

وناشد "عامر" جميع المواطنين المصريين الشرفاء ان يثقوا في الصناعات المحلية وأن يقبلوا على شراء المنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة، مؤكدا أن المقارنة بين المنتج المستورد والمحلي من حيث الكفاءة والسعر وخدمة ما بعد البيع ستكون لصالح المنتجات والصناعات المصرية.

واختتم أن تفضيل المنتجات المحلية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر والعالم خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا يجب أن تكون قضية أمن قومى، لأن الاعتماد على المنتجات والصناعات المحلية يوفر مليارات الدولارات من فواتير الاستيراد معربا عن ثقته التامة فى استجابة المصريين ورفعهم لشعار صنع فى مصر.

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