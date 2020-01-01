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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل البرلمان» تحيي كامل الوزير لنجاحه في التصدي للفساد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:48 م
كامل الوزير
كامل الوزير
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اتفاقها مع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في الإشادة بشركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد والمكلفة بمهام نظافة وتأمين القطارات، وأنها على أعلى مستوى من الكفاءةً، حيث حققت مكاسب كبيرة خلال العام المالي الماضي.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له أصدره اليوم، إنه من خلال متابعته الأداء داخل مرفق السكك الحديدية تأكد أن هناك حالة جديدة من الانضباط والحفاظ على النظافة المستمرة لجميع القطارات والمحطات، مطالبا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وجميع القيادات والعاملين بالهيئة الاستمرار في هذا الأداء رفيع المستوى خاصة خلال الفترة القادمة بعد استقبال دفعتين من عربات القطارات الروسية الجديدة بواقع 33 عربة، و3 دفعات من القاطرات أو الجرارات الأمريكية "جينرال إلكتريك" بواقع 70 جرارا.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتصريحات الفريق كامل الفريق التي أكد فيها أن القطارات الجديدة التي ستعمل لأول مرة على سكك حديد مصر خلال الشهر الجاري سترفع كفاءة التشغيل وتقدم خدمة ترضي جميع الركاب، وأن وزارة النقل تدرس ازدواج بعض الخطوط الفردية لمواكبة الزيادة في الطلب على السكة الحديد.

وتعهد وزير النقل بتقديم السكة الحديد خدمة متميزة وبكفاءة عالية خلال الفترة القادمة إضافة إلى تأكيده أن السوق السوداء للتذاكر لن تعود مجددا، وأن الهيئة تحقق 50 مليون جنيه شهريا بعد أن أحكمت قبضتها وقضت على ظاهرة "التزويغ" من دفع قيمة التذاكر.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن تأكيد الفريق كامل الوزير بتحقيق 50 مليون جنيه شهريا بعد القضاء على ظاهرة التزويغ يؤكد أن هذه الظاهرة الخطيرة كانت تكبد الهيئة خسائر سنوية تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا، موجها تحية قلبية للفريق كامل الوزير لنجاحه في التصدي بكل حسم وقوة وبالقانون على جميع مظاهر الفساد والإهمال والانحراف والتسيب التي كانت تنخر داخل جسد مرفق السكك الحديدية كالسرطان، مطالبا من جميع المسئولين بمرفق السكك الحديدية الاتخاذ من نهج الفريق كامل الوزير منهاج عمل مستمر حتى لا تتكرر حالات الفساد والإهمال داخل هذا المرفق الحيوى.

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