«التضامن»: صرف 95% من معاشات شهر يوليو بـ14.306 مليار جنيه

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من صرف 14.306 مليار جنيه من إجمالى معاشات يوليو المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى، المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ8.783 مليون قائم الصرف في ختام الاسبوع الثانى من شهر يوليو.وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف المعاشات إلى انتظام صرف المعاشات حتى صباح الأربعاء الموافق 15 يوليو، حيث بلغ إجمالى عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى 5.089 مليون حالة بقيمة 6.763 مليار جنيه، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى ما يزيد عن 754 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.545 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.938 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة اجمالة تقارب من 5.998 مليار جنيه.كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه، حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بـ8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.