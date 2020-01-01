رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنا تخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:40 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
قنا: إسلام البكري
طباعة
وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام من مجموع 258 درجة الى 255 درجة للعام الدراسى 2020 2021، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومية.

كما وافق المحافظ على خفض تنسيق التعليم الفنى الصناعى، حيث تم خفض الحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 253 درجة للبنين و240 درجة للبنات والحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 215 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 198 درجة والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 180 درجة والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 120 درجة والمدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 210 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 195 درجة.

كما تم خفض تنسيق التعليم الثانوي التجارى بحد أدنى 250 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات و238 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات)، نظام الثلاث سنوات و225 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات و230 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات.

وتم خفض الحد الأدنى للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات الي 190 درجة، وبقي الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية كما هو 120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهنى نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعى فقط وايضا 140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات.

وأعرب محافظ قنا، عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب فى العام الدراسى الجديد وإحراز المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

«التموين»: تسجيل العلامة للأهلى أو الزمالك يكون من خلال جهة علمية

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للقومي للمسرح

تحية كاريوكا تسبق هوليوود في تقديم «Toy Story»

مفكرون يكشفون أسباب انحدار الخطاب بين الكتاب في «السوشيال ميديا»

«القومية للموسيقى الشعبية» بطلعت حرب.. الجمعة