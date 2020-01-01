رئيس جامعة بني سويف: بدء امتحانات التعليم المدمج 15 أغسطس

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن بدء امتحانات مركز التعليم المدمج يوم 15 أغسطس القادم وتستمر حتى نهاية الشهر.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج رقم (151) بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعمداء والمستشار المالي والقانوني والدكتور خالد عباس مدير المركز وأمين عام الجامعة.وأشار الدكتور منصور إلى أنه سيتم استقبال أبحاث طلاب البرامج المختلفة علي الإيميلات الرسمية لهم بالمركز، وذلك في موعد أقصاه 25 يوليو الجاري، كما تمت الموافقة على بدء استقبال دفعات جديدة للتسجيل ببرامج المركز وفقًا لشروط وضوابط محددة.كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ومنها الاستعداد لامتحانات الترم السابع والثامن (الفرق النهائية) وفقًا للقواعد المتبعة بكليات الجامعة في الامتحانات مع تطبيق كل القواعد والإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة.