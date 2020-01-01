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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:38 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبو زيد
المنيا ـ على حسين
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تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك بهدف التأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي.

تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، حيث تابع استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما استعرض الإحصائية الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح في مخالفات البناء.

كما تابع نائب المحافظ، العقارات الصادر لها رخص ترميم وتدعيم، حيث تم مراجعة أوراق 3 عقارات صادر لها رخص ترميم وتدعيم، وتم التأكد من استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالرخصة.

وأجرى نائب المحافظ أعمال المعاينة الميدانية لتلك العقارات للتأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والرسومات الهندسية.

وعلى هامش الجولة، أجرى "أبوزيد" جولة تفقدية مفاجئة بالمرور على أحد المخابز البلدية، موجها رئيس المدينة بتحرير مخالفتين إحداهما لضبط خبز ناقص والثانية مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، كما وجه بتحرير مخالفة لأحد المحلات لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
نائب محافظ المنيا يراجع أعمال لجنة مراجعة رخص البناء
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد

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