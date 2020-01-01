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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء الامتحانات النظرية بحاسبات القناة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:37 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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أشادت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بمستوى الانضباط والالتزام لطلاب السنوات النهائية أثناء الامتحانات، حيث يحرص جميع الطلاب على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مما يدل على وعي وإدراك الطلاب للخصوصية التي تمر بها امتحانات هذا العام.
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن غدا الخميس الموافق ١٦ يوليو آخر موعد لتسليم الأبحاث الطلابية للدور الثاني لفرق النقل.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة اليوم الأربعاء الموافق ١٥ يوليو للجان الامتحانية بكليات الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية والاستزراع السمكي.
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
وبدأت رئيس الجامعة الجولة بتفقد لجان كلية الحاسبات والمعلومات واستقبلتها الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والتي أكدت أن اليوم هو آخر أيام الامتحانات النظرية بالكلية على أن تبدأ الامتحانات العملية من ٨ إلى ١٣ أغسطس القادم، وقد أدى الامتحانات ١٦٧ طالبا داخل ١٣ لجنة بمادتي تعريب حاسبات والصحة الإلكترونية.

ثم توجهت رئيس الجامعة لمقر الجامعة القديمة لتفقد سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية، وكان في استقبالها الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم مراقب عام الامتحانات حيث أشار عميد كلية التربية الرياضية إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم ١٩١ طالبا داخل ٨ لجان بشعبة الرياضة الإدارية وشعبة التدريب الرياضي وشعبة الرياضة المدرسية.
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
وأضاف الدكتور ماجد العزازي أن الامتحانات تنتهي بالكلية يوم الاثنين القادم الموافق ٢٠ يوليو وسيتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لأولى دفعات كلية التربية الرياضية في أسرع وقت.

وواصلت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بتفقد معهد الاستزراع السمكي واستقبلها الدكتور محمد التابعي عميد المعهد، والدكتور سامي عبدالملك وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والذي أكد أن الامتحانات بدأت من ٨ يوليو وتنتهي الأحد ١٩ يوليو على أن يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد التابعي أنه تم بالفعل الانتهاء من الامتحانات العملية والتي بدأت من ١ الى ٧ يوليو وكذلك الامتحانات الشفوية والتي عقدت بالتوازي مع الإمتحانات النظرية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

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