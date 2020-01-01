أطفال وشباب تنمية المواهب بالأوبرا في حدوتة مصرية على مسرح النافورة

حدوتة مصرية تكتبها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر من خلال كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك في الثامنة مساء السبت ١٨ يوليو على مسرح النافورة.يبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم يشدو الأطفال الموهوبين بباقة من أشهر الأغاني التراثية والوطنية منها الفن، على بلد المحبوب، يا ورد مين يشتريك، امتى الزمان، مضناك، زي الهوا، يا وابور قول لى، النور مكانه فى القلوب، بلد التاريخ، شعر تحية لجيش مصر والشهداء، سلم ع الشهدا، مصر التى فى خاطرى، الجيل الصاعد، مصر يا ام الدنيا، الله ع المستقبل، مصريتنا، يا أغلى اسم فى الوجود، انا ابن مصر، الوطن الأكبر.. أداء أسماء الدسوقي، شادى جهاد، أحمد فريد، أحمد محمود، غادة، محمد يسري، يوسف حسن، أحمد مجدي، آلاء الشربيني، مازن علوان، رحمة ضاحى، لوجين، مصطفى ناصر، إسراء عصام، يوسف حسن، ملك عادل، يوسف عزت، ماجدى الحسينى، أحمد السواحلي، كما تتغنى أصغر مطربة في مصر ووزارة الثقافة سيليا محمد (3 سنوات ونصف) بـ تعرف تتكلم بلدي.يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1992 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون وغيرها إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.