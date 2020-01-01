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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مدبر طائفة الكلدان يهاجم الكتب الأربعة المحرفة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:35 م
الأب بولس ساتي
الأب بولس ساتي
جرجس صفوت
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قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه نظرًا لكثرة الأسئلة التي وردتنا بشأن الكتب التي انتشرت في المكتبات وتتكلم عن شرح الإنجيل، فإننا نؤيد كل البيانات التي صدرت حول هذه الكتب وعدم شرعيتها لاهوتيًا وكنسيًا.

وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية - في بيان رسمي له - نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لذلك ننصح بعدم قرائتها وهي "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصحيح لحوارى المسيح، والإنجيل قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا".
الكتب المحرفة
الكتب المحرفة
الكتب المحرفة
الكتب المحرفة

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