الكنيسة الكلدانية تستنكر قرار تحويل آيا صوفيا الى مسجد

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، تلقينا بحزن وألم قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحويل متحف (كاتدرائية) آيا صوفيا الى مسجد، هذا المَعلَم المسيحي الإسلامي الذي يشهد للأخوّة والتضامن بين الديانتين.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في هذه الظروف وأمام ما نعيشه اليوم من صراعات وتهديدات جائحة فيروس كورونا المستجد، نحتاج إلى التضامن الإنساني والحوار البناء للخروج من هذه الأزمات ولا نحتاج إلى مزيد من الإثارة، فمسلمو اسطنبول لا يحتاجون إلى مسجد جديد، إذ هناك آلاف المساجد.وتابع:"من المؤسف أن الرئيس التركي لم يأخذ بنظر الاعتبار احترام مشاعر 2.3 مليار مسيحي في العالم، وتنكَّر لاستقبال الغرب المسيحي لملايين المسلمين المهاجرين من بلدانهم، وإعطائهم كنائس ليصلُّوا فيها، ونسأل الله أن يهدي الجميع وينيرهم، لترسيخ الأخوة وتوطيد قيم المحبة والتسامح بين الأديان وينجي البشرية من التطرف وتسييس الأديان".