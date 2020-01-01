جامعة أسيوط تنقذ مسن مصاب بكورونا من جلطة حادة

كشف الدكتور مصطفى سعد، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسيوط،عن نجاح وحدة القسطرة والعمليات من إنقاذ حياة مريض مصاب بكورونا من جلطة بشرايين الطرف السفلى.جاء ذلك تحت إشراف الدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعى، فى ثالث جراحة من نوعها ينجح القسم فى إجرائها لمرضى كورونا.وأضاف الدكتور خالد عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية ورئيس الفريق الطبي أن المريض يبلغ من العمر 69 عاما، وتم تشخيص الحالة فور وصوله واستبيان إصابته بجلطة حادة في شرايين الطرف السفلى للساق متزامنة مع إصابته بكورونا، وهو ما يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لإذابة الجلطة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لحماية الفريق الطبي وفريق التمريض من حدوث عدوى محتملة وإنقاذ حياة المريض من خطر الجلطة التي كادت تتسبب فى بتر ساقه.وأشار خالد عبد العزيز إلى أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي من أبناء القسم يضم خالد محمد عوض، أحمد راشد، محمود هشام القاضي.وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إنه تم تخصيص أكثر من 60 سرير عناية مركزة، 50 جهاز تنفسي صناعي، 30 سرير عناية متوسطة مزودة بشبكة غازات وأجهزة تنفس غير اختراقي كخدمة مجانية لمرضى الحالات الحرجة والمركبة.