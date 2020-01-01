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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أزهرية الإسكندرية»: امتحان التفسير مطابق للمناهج

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:28 م
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
هبه عويضه
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أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، امتحانهم في مادة "التفسير"، في جو يسوده الهدوء والانضباط، وبمتابعة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية، مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.

وأشار"هاشم" إلى أن الامتحان جاء مطابق للمنهج المقرر، ولا توجد أي شكوى للطلاب منه، والتزم الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع تهيئة المناخ المناسب ليؤدي الطلاب امتحانهم، ومجابهة الغش بكافة الطرق والوسائل.

وأوضح أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب، والحرص على أن تخرج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية.

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