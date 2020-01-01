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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 3 في مشاجرة مسلحة بالأقصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:26 م
مشاجرة
مشاجرة
هدى الأمير
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، اليوم الأربعاء، في مشاجرة دامية استخدم فيها السلاح الناري بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشخاص وإصابة رابع إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من المواطنين، وبدأت الأحداث بمشادة كلامية بين الأطراف انتهت بتشابك بالأيدي، وتبادل إطلاق النيران.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وسيارة نقل الموتى إلى مكان الاشتباك، وتم نقل الجثث إلى المشرحة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.

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