رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة سرقة المركبات البخارية بأسيوط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:25 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة بخارية «توك توك» كرهًا عن قائدها.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط من سائق "توك توك"، بطلب شخصين مجهولين منه توصيلهما بدراجته النارية من القرية محل إقامته إلى إحدى المناطق وحال مروره بطريق فرعى مؤدى إلى قرية موشا طلبا منه التوقف، وباغته أحدهما وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابه بجروح قطعية وكدمات متفرقة واستوليا منه على "التوك توك" كرهًا عنه وهربا.

وتبين أن مرتكبى الواقعة  شخصان، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما، واعترف بارتكابه للواقعة والتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "كتر" فأحدث ما به من إصابات واستولى بالاشتراك مع المتهم الهارب على "التوك توك".

وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بخط سير هروبهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط "التوك توك" المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

«الصحة» تقبل ملفات جميع الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«التموين»: تسجيل العلامة للأهلى أو الزمالك يكون من خلال جهة علمية

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للقومي للمسرح

تحية كاريوكا تسبق هوليوود في تقديم «Toy Story»

مفكرون يكشفون أسباب انحدار الخطاب بين الكتاب في «السوشيال ميديا»

«القومية للموسيقى الشعبية» بطلعت حرب.. الجمعة