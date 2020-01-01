ضبط عصابة سرقة المركبات البخارية بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة بخارية «توك توك» كرهًا عن قائدها.تبلغ لمركز شرطة أسيوط من سائق "توك توك"، بطلب شخصين مجهولين منه توصيلهما بدراجته النارية من القرية محل إقامته إلى إحدى المناطق وحال مروره بطريق فرعى مؤدى إلى قرية موشا طلبا منه التوقف، وباغته أحدهما وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابه بجروح قطعية وكدمات متفرقة واستوليا منه على "التوك توك" كرهًا عنه وهربا.وتبين أن مرتكبى الواقعة شخصان، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما، واعترف بارتكابه للواقعة والتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "كتر" فأحدث ما به من إصابات واستولى بالاشتراك مع المتهم الهارب على "التوك توك".وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بخط سير هروبهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط "التوك توك" المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.