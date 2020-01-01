«الأرصاد» تكشف عن موعد انخفاض الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الرطوبة يجعلنا نشعر بارتفاع الحرارة على الرغم من انخفاضها درجتين عن الأيام المقبلة.وأكد شاهين، في تصريحاته لـ"الدستور"، على ارتفاع الشبورة في الصباح الباكر عند تكون السحب، وتساعد في تقليل أشعة الشمس أثناء تعامدها على الأرض، وتسجل القاهرة 34 درجة.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل والرياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا.وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.