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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تنظم جلسات للتعايش مع كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:24 م
الوطنية للأشخاص ذوي
الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
طارق عتمان
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الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تنظم جلسات "دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعايش مع فيروس كورونا وتأثيرها على متحدي الإعاقة".

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت تحت عنوان "دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعايش مع فيروس كورونا وتأثيرها على متحدي الإعاقة".

وتنظم الجلسة الأولى تحت عنوان "بناء الكفاءات أم بناء السيرة الذاتية؟" يوم 16 يوليو وتهدف إلى المساهمة في الحصول على فرص أفضل في الحياة، خاصًة في ظل ظروف التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة هي أكاديمية وطنية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تأسيسها بهدف تقديم برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم في المجتمع.

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