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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الفيوم» تستعد لفتح منافذ لبيع المبيدات والأسمدة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:29 ص
اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على فتح منافذ بيع المبيدات والأسمدة المصرح بها من قبل وزارة الزراعة بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بفتح منافذ للمبيدات معتمدة من وزارة الزراعة.

وأكد ضرورة حملات تفتيشية دورية من لجنة مبيدات الآفات من جهاز المكافحة بالمديرية، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات والبيئة، وإدارة حماية المستهلك، ومفتشى التموين، على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للحد من التلاعب سواء في الأسعار أو المنتج والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

يأتي ذلك أثناء الاجتماع التى تم انعقاده بالإدارة الزراعية بمركز طامية، بحضور المهندس الفي كامل مدير الإدارة، والمهندس عماد الحداد وكيل الإدارة، ورؤساء الأقسام.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تنشيط لجان المتابعة الخاصة بعمليات توزيع الأسمدة لمنع التسرب وتهريبها للغير، والتنبيه المستمر على صرف الأسمدة وصرف كامل الحصص، خاصة الأسمدة الاستراتيجية للمحاصيل ذات الصفة، بالإضافة إلى حصر التعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة المخالفات في المهد، كما توعد بتشديد العقوبة في حالة التراخي، أو التهاون في العمل.
اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم

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