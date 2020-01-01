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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تصلي من أجل نزع السلاح النووي من العالم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:19 ص
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبوكسم، إنه بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للقصف النووي على هيروشيما وناجازاكي، في 6 و9 أغسطس المقبل، دعا الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة للمشاركة، يوم الأحد الموافق 9 أغسطس المقبل، في يوم خاص للصلاة والدراسة والعمل من أجل نزع السلاح النووي.

وأضاف أبوكسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه جاء في مذكرة للجنة عدالة وسلام التابعة للمجلس: "لا يزال القرن الحادي والعشرون يشهد على صراعات جيوسياسية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستخدم أسلحة معقدة وعلى تآكل الإطار القانوني الدولي بشأن مراقبة التسلّح، لذلك يجدد الأساقفة الأمريكيون نداءهم الملح ضد انتشار الأسلحة النووية، ويتبنون الكلمات القوية التي وجّهها البابا فرانسيس في ناغازاكي وهيروشيما في 24 تشرين الثاني الماضي، بمناسبة زيارته الرسولية إلى اليابان".

وأضاف البيان: "أن هذا الموقف كانت قد أعادت التأكيد عليه لجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة الولايات المتحدة، والتي أعادت إطلاق نداء البابا فرانسيس ضد استخدام وامتلاك الأسلحة النووية".

وشددت اللجنة الأسقفية على أن هذه المسئولية تُثقل على ضمائر الجميع، إما على الدول التي تمتلك أسلحة نووية، مثل الولايات المتحدة، التي يجب أن تأخذ زمام المبادرة للحدِّ منها، وإما على تلك التي لا تملكها والتي يجب عليها الامتناع عن محاولة الحصول عليها لكي تصبح المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أداة فعالة من أجل القضاء التام عليها.

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