«الأطباء» تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن إمام استشاري العظام بمستشفى بني سويف العام، والذي توفى بعزل مستشفى الجامعة ببني سويف، إثر إصابته بفيروس "كوڤيد- 19"، والدكتور محمد إسماعيل إخصائي باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية، والذي تُوفي بعزل مستشفى الأحرار، متأثرا بالإصابة بفيروس "كوفيد- 19"، بالإضافة إلىالدكتور محمد رجب سرحان استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزي، والذي توفى متأثرا بالإصابة بـ"كوفيد- 19" في مستشفى عزل كفر الدوار.وأوضحت النقابة فى بيان لها، أنه بذلك بلغ عدد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا حتى الآن 115 طبيبا، لافتة إلى أنها على استعداد لتقديم كل الدعم طوال الوقت للمصابين من الأطقم الطبية بمستشفيات العزل.