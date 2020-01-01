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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات فى المطرية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:15 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش، بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وفي سابق منفصل تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطليّن، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما هيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

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