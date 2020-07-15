أحدث ظهور لـ سعد لمجرد على إنستجرام (صورة)

شارك المطرب المغربي سعد لمجرد، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق سعد المجرد على الصورة، قائلا: "صباح الخير عليكم، اليوم إن شاء الله سنلتقي الساعة 17:50 بتوقيت المغرب على انستا لايف قبل طرح كليب "عدى الكلام".. دردشة بسيطة معكم يا أغلى فانز والإعلان على مفاجأة مستقبلية أخرى".وكان تم تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، حدادا على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.وكان سعد لمجرد نشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام " كشف من خلاله تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح يوم الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد لـ 15 يوليو الجاري.