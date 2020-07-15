أحدث ظهور لـ سعد لمجرد على إنستجرام (صورة)
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:12 ص
ياسمين عباسطباعة
شارك المطرب المغربي سعد لمجرد، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق سعد المجرد على الصورة، قائلا: "صباح الخير عليكم، اليوم إن شاء الله سنلتقي الساعة 17:50 بتوقيت المغرب على انستا لايف قبل طرح كليب "عدى الكلام".. دردشة بسيطة معكم يا أغلى فانز والإعلان على مفاجأة مستقبلية أخرى".
وكان تم تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، حدادا على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.
وكان سعد لمجرد نشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام " كشف من خلاله تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح يوم الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد لـ 15 يوليو الجاري.
وعلق سعد المجرد على الصورة، قائلا: "صباح الخير عليكم، اليوم إن شاء الله سنلتقي الساعة 17:50 بتوقيت المغرب على انستا لايف قبل طرح كليب "عدى الكلام".. دردشة بسيطة معكم يا أغلى فانز والإعلان على مفاجأة مستقبلية أخرى".
وكان تم تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، حدادا على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.
وكان سعد لمجرد نشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام " كشف من خلاله تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح يوم الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد لـ 15 يوليو الجاري.
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صباح الخير عليكم 🌞 ، اليوم ان شاء الله سنلتقي الساعة 17:50 بتوقيت المغرب على انستالايف قبل طرح كليب "عدى الكلام" ... دردشة بسيطة معكم يا اغلى فانز و الاعلان على مفاجأة مستقبلية اخرى 🤗 Good morning everyone , today we will meet on insta live @17:50 « Morocco time »to have a little chit chat with my beautiful fans and also to announce a new future surprise ❤️ #SL#saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #ADDA_ELKALAM #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever #الحمد_لله #stay_focused_on_becoming_your_greatest_version #be_thankful #say_hamdoulillah