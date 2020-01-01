برلماني: الصوب الزراعية تحقق الأمن الغذائي

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، أن الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية فى مصر أصبح من الأولويات بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضر التى تختلف فى احتياجاتها الحرارية، فقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بالمرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، الذى يعد أحد أهم المشاريع في مجال الزراعات المحمية، ويعادل إنتاجه نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد الأكبر في مجال الصوب بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وترشيد استخدام مياه الري.وأوضح، في بيان له، أن النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المائة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المائة في دولة مثل الصين وهو ما بدأنا بالفعل في تنفيذه على أرض مصر.وأضاف أن الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة، فتعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، مما يؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه التى يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي.