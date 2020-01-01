«القومية للموسيقى الشعبية» بطلعت حرب.. الجمعة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الثامنة مساء الجمعة 17 يوليو، حفل فني للفرقة "القومية للموسيقى الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع الصندوق.وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني والفقرات منها: المربعات، فقرة نوبي، فقرة فلاحي، بالإضافة إلى التنورة، الحفل بقيادة د. أسامة زغلول، إشراف فني عاطف السعيد.يذكر أن الفرقة القومية للموسيقى الشعبية تأسست عام 1993 على يد رواد الفن الشعبي: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.