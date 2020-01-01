«العفو الدولية» تتضامن مع الحملات المناهضة لأحكام الإعدام بإيران

تضامنت منظمة العفو الدولية، اليوم الاربعاء، مع انطلاق موجة واسعة مناهضة لأحكام الإعدام في إيران خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.حيث شارك فيها ناشطون إيرانيون للمطالبات بوقف أحكام الإعدام الظالمة بحق معتقلين في السجون الإيرانية، لا سيما الشبان الثلاثة أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي على خلفية مشاركتهم في تظاهرات نوفمبر الماضي، دخلت وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية على الخط أيضًا.وكانت عاصفة من التغريدات اجتاحت "تويتر" للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الشبان.أتى ذلك بعد إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين الثلاثة الذين شاركوا في احتجاجات نوفمبر.