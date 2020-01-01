وهابيات تمتزج بالموسيقى الكلاسيكية بمسرح النافورة (صور)

ذكريات من زمن الفن الجميل عاشها جمهور الأوبرا خلال٬ إحدى حلقات سلسلة وهابيات والتي أقيمت على المسرح المكشوف.انطلق الحفل بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على السلامة العامة، وخلاله امتزجت الأصالة التى تمثلت فى الروائع الخالدة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بالمعاصرة التي جسدتها أصوات نجوم الأوبرا.كما برزت مهارة عازفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى أداء البرنامج، الذي تضمن لحن "قولي عملك إيه قلبي" إلى جانب أغانى: يا دنيا يا غرامي، قلبي بيقول لى كلام، ايه انكتب ليا تغنى بها أحمد نافع، ع اليادى، هان الود، مرسال الهوى، متي ستعرف شدت بهم آيات فاروق، يا وابور قول لي، يا ورد مين يشتريك، قصيدة سهرت وتألقت خلالها إيمان عبد الغني، كما غنى أحمد عصام إسأل دموع عينيا، خايف أقول اللي في قلبي، يا مسافر وحدك وأمل حياتى.في سياق متصل وعلى مسرح النافورة وفي الهواء الطلق٬ امتزجت نسمات الهواء بالموسيقى الكلاسيكية فى ليلة صيف تألقت خلالها دار الأوبرا٬ حيث قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق وشاركت به عازفة الفيولينة الأولى في أوركسترا الاتحاد الأوروبي الفنلندية لورا فيرتانين.جسد الحفل مشهدًا لرقى وتحضر الجمهور المصري الذي التزم بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الأمسية التى نجح الاوركسترا خلالها في خلق حالة حوار فنى أبرز مهارات وإبداعات العازفين وتمكن ودقة قائده ليؤكد أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات، حيث تفاعل الحضور مع البرنامج الفني الذي تضمن عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هى متتابعة بيرجننت لـ جريج، رومانس للڤيولينة والاوركسترا لـ بيتهوفن ومتتابعة لـ جورج بيزيه.