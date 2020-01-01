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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان: بورسعيد مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:01 ص
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
بورسعيد:شيماء رشاد
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تشهد محافظة بورسعيد، واحدا من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من خلال محطة تسمين الماشية للمحافظة، والتي تعد من أكبر المشروعات من نوعها علي مستوى الجمهورية بطاقة تبلغ 10 آلاف رأس من الماشية.

وحققت المحطة أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت المحطة الهدف الرئيسي منها وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة، بعد تطوير المحطة وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تحويلها لواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع محطة التسمين ببورسعيد كان أحد الأهداف الرئيسية له تغطية جزء مهم من متطلبات المحافظة من اللحوم وبأسعار مناسبة، وكان أهم خطوة في تطوير المحطة هو الانطلاق بها لتكون مركزا ليس لخدمة بورسعيد فقط ولكن لخدمة باقي المحافظات.

وأضاف: إننا نسير بخطى طيبة نحو تنمية الثروة الحيوانية، والمحافظة تقدم كافة التسهيلات للمشروع والدعم لتحقيق أهدافه بما سيعود به من خير على المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالإضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها، حيث توجد مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل.

وأكد المحافظ أن المحطة استعدت لتغذية الأسواق بأجود أنواع اللحوم، استعدادا لعيد الأضحي المبارك.

وأوضح الدكتور وليم جندي، مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد، إلى أن المشروع نجح في توفير العديد من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى توفير فرص للعاملين بمهنة الجزارة، كما يؤدي الخدمة في توفير عجول وخراف الأضاحي في المناسبات المختلفة.

يذكر أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستوي المحلي والدولي ومنافذ ثابتة وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
الغضبان: بورسعيد مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
الغضبان: بورسعيد مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات

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