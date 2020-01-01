الانتهاء من أعمال تخطيط المنطقة المحيطة بسوق بورفؤاد الجديد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بسوق بورفؤاد الجديد، وذلك بما يتناسب مع مشروع سوق بورفؤاد الحضارى الجديد الذى يعد من المشروعات الخدمية الواعدة بمدينة بورفؤاد، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بمدينتى بورفؤاد وبورسعيد.وأوضح محافظ بورسعيد، أن سوق بورفؤاد الجديد سيتم افتتاحها قريبا، بالتوازى مع عدد من المشروعات التنموية التى أقامتها المحافظة مؤخرا، لافتا إلى أن سوق بورفؤاد الجديد يوفر كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الحصول على احتياجاتهم وكذلك يمنع العشوائية والتكدس التى كانت تشهدها بورفؤاد سابقا.وأكد أن المنطقة المحيطة بالسوق الجديد شهدت أعمال رصف وتخطيط على أعلى مستوى، كما شدد على الحفاظ على ما يتم إنجازه من المستوى الحضارى والجمالى للمشروعات القومية ودعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.