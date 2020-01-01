«الأرصاد»: الرطوبة المرتفعة مستمرة طيلة يوليو وأغسطس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة تصل من 80% إلى 85% خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لها، اليوم الأربعاء، ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة اليوم، 35 درجة، وهي في معدلاتها الطبيعية، موضحة أن الرطوبة العالية تزداد على الطرق السريعة والمناطق الزراعية ما يُقلل الرؤية.ودعت شاكر إلى تجنب المناطق سيئة التهوية، أو الأماكن المغلقة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.وتابعت أن الرطوبة العالية مستمرة طوال شهري يوليو وأغسطس، مع استمرار درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.