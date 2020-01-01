اجتماع لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد «التربية النوعية» بالفيوم

اجتمعت صباح اليوم الأربعاء، لجنة الاختيار والمناقشة للمرشحين لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٦٤٦ بتاريخ ١١ يوليو ٢٠٢٠، برئاسة الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية كل من الدكتور خالد الخشاب بكلية الطب البشري وعميد كلية الطب السابق، والدكتور حامد شعبان المتفرغ بكلية الآداب وعميد كلية التربية السابق، والدكتورة غادة يس بكلية التربية النوعية، والدكتور هاني عبد البديع بكلية التربية النوعية.يأتي ذلك للمناقشة والاستماع إلى خطط التطوير المقدمة من المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية، وهم حسب ترتيب التقدم هشام مبروك الديب الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وسوزان عيد نبيه الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، ومنى محمد العجري الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وأحمد فتحي عبدالمحسن الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.