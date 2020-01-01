النمسا ترفع تحذير السفر إلى إقليم لومبارديا الإيطالي

أعلنت وزارة الخارجية في فيينا أن النمسا سترفع تحذيرها الأخير بالسفر لإيطاليا المجاورة، الذي سيتم تطبيقه على إقليم لومبارديا الشمالي، في نهاية اليوم الأربعاء.وأضافت الوزارة في بيان "تطور الوباء في الإقليم الإيطالي الذي كان أول من تضرر بشدة بشكل خاص من الوباء يسمح لنا باتخاذ تلك الخطوة".وكانت فيينا قد ألغت بالفعل قيود السفر عن باقي إيطاليا في منتصف يونيو الماضي.ولا زالت تحذيرات السفر النمساوية سارية على 32 دولة أخرى في مختلف أنحاء العالم، من بينها منطقة البلقان والسويد وبريطانيا.