قبول استئناف قاصر سجلت ابنة عمتها في قضية آداب بدلًا منها

قضت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من فتاة قاصر وتخفيف حبسها عامًا؛ لاتهامها بالتزوير وانتحال اسم ابنة عمتها أثناء ضبطها في قضية دعارة متلبسة، وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحيني قضت بمعاقبة الفتاة بالحبس 3 سنوات.وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 993 لسنة 2019، عن ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من فتاة تقيم بمنطقة الطالبية، تتهم ابنة عمتها بالتزوير والزج باسمها أثناء ضبطها في قضية دعارة.وأضافت في بلاغها أنه أثناء استخراجها لبعض الأوراق لدى إحدى الجهات واستخراجها لصحيفة الحالة الجنائية تبين لها أنها مسجلة آداب دون علمها، وعقب استبيانها الأمر اكتشفت قيام ابنة عمتها القاصر والتي تدعى "آية"، بالزج باسمه أثناء ضبطها بإحدى قضايا الآداب، لصغر سنها وعدم حيازته بطاقة إثبات شخصية.كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن صحة الواقعة، وقيام المتهمة بارتكابها، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.