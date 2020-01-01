المرصد: 11 ألف جندي تركي دخلوا سوريا منذ فبراير

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 11 ألف جندي تركي دخلوا سوريا منذ فبراير الماضي وحتى الآن.يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تركيا في إرسال المزيد من المعدات إلى الأراضي السورية، وبلغ عدد الآليات التي دخلت سوريا منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4705 آليات.وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى الآن، إلى أكثر من 8040 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.