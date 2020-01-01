الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًّا بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات موسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.واعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا من الضفة، غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم، إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في رام الله والبيرة، فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة سيلة الظهر في جنين، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.يضاف إلى المعتقلين اثنان آخران من ضاحية إيكتابا في طولكرم، وبلدة سلوان في القدس.