الشاعر محمد الشهاوي ضيف «اقرأ معانا».. الليلة

يحل الشاعر الكبير محمد الشهاوي٬ في السادسة مساء اليوم٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، في أمسية شعرية حيث يقدم قراءة لقصيدتين بعنوان: "المرأة الاستثناء" وقصيدة "قراءة"، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".يُشار إلى أن الشهاوي سبق وصدرت له دواوين: ثورة الشعر٬ قلت للشعر٬ مسافر في الطوفان٬ زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر٬ إشراقات التوحد٬ أقاليم اللهب ومرايا القلب٬ مكابدات المغني والوتر٬ المصطفيات- مختارات من عيون الشعر العربي٬ الحب والسلام٬ الأعمال الشعرية الكاملة في أربعة أجزاء عن الهيئة العامة لقصور الثقافة يونيو 2013، الفتوحات المحمدية٬ بعض ما قاله لي الماء وغيرها.