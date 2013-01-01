رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر محمد الشهاوي ضيف «اقرأ معانا».. الليلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:32 ص
محمد الشهاوي
محمد الشهاوي
نضال ممدوح
طباعة
يحل الشاعر الكبير محمد الشهاوي٬ في السادسة مساء اليوم٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، في أمسية شعرية حيث يقدم قراءة لقصيدتين بعنوان: "المرأة الاستثناء" وقصيدة "قراءة"، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".

يُشار إلى أن الشهاوي سبق وصدرت له دواوين: ثورة الشعر٬ قلت للشعر٬ مسافر في الطوفان٬ زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر٬ إشراقات التوحد٬ أقاليم اللهب ومرايا القلب٬ مكابدات المغني والوتر٬ المصطفيات- مختارات من عيون الشعر العربي٬ الحب والسلام٬ الأعمال الشعرية الكاملة في أربعة أجزاء عن الهيئة العامة لقصور الثقافة يونيو 2013، الفتوحات المحمدية٬ بعض ما قاله لي الماء وغيرها.

موضوعات متعلقة

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

«الجيش الليبي» يتوقع حدوث معركة كبرى بمحيط سرت والجفرة خلال ساعات

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

«روح» يستأنف حفلاته بساقية الصاوي الليلة

الشاعر محمد الشهاوي ضيف «اقرأ معانا».. الليلة

عرض مجموعة من الأنشطة الفنية على مسرح الهناجر.. غدًا

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي