إسبانيا تتخطى 256 ألف إصابة بكورونا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 256 ألفًا و619 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفًا و409 حالات وتعافي 150 ألفًا و376 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 23 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا.