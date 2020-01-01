ضبط نصف طن مواد غذائية «فاسدة» فى أسوان

واصل مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، حملات التفتيش المتواصلة على الأسواق وأماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.وأسفرت الحملة، خلال الساعات الماضية، عن ضبط 320 كيلو مواد غذائية غير مدونة عليها بيانات الإنتاج والصلاحية، إعدام 100 كيلوجرام أغذية مختلفة منتهية الصلاحية، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين.ياتي ذلك في إطار استمرار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، بتنظيم حملات التفتيش على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية، بالإضافة لورود عدد من الشكاوى من المواطنين بخصوص الأماكن التي تم المرور عليها.