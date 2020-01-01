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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق مؤتمر «التربية الرياضية وآفاق التنمية» بجامعة حلوان

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:18 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ تحت عنوان "كلية التربية الرياضية وآفاق التنمية والتطوير"، وعُقد "أونلاين" برئاسة الدكتور عماد العزباوي، عميد الكلية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، دور الكيانات الاستراتيجية في الجامعة في دعم مسارات خطط التنمية والتطوير الاستراتيجي المحلي والإقليمى والدولي، مشيرًا إلى المحاور المهمة للمؤتمر التي تُساهم في تنمية الفكر الرياضي وتوضيح دور الرياضة في التنشئة والتطوير المستقبلي، في ظل الاتجاه لعودة النشاط الرياضي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جهته، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أنَّ مكانة كلية التربية الرياضية تُعد صرحًا عربيا وإفريقيا للرياضة، مشيرًا إلى إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة ودورها في المجتمع، لذا فقد حرصت على عودة النشاط الرياضي وسط التحدي الكبير الذي تشهده مصر والعالم، حيث شرعت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير الإمكانات اللازمة كافة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك قامت جامعة حلوان بتسخير كل مواردها للحد من انتشار الوباء.

وأشار رئيس الجامعة إلى الدور البارز الذي تلعبه الرياضة في التقدم والتنمية المستدامة والنهوض بالدول، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة للخبراء والعلماء والباحثين في المجالات الرياضية المختلفة لعرض تجاربهم وأفكارهم في كيفية تطوير التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور عماد العزباوي، عميد الكلية، جهود الدولة والنماذج الجامعية والوزارية المطروحة للحفاظ على المجتمع الجامعي والشباب في ظل مخاطر انتشار جائحة كورونا، كما قدم عرضا لإنجازات وحدات الكلية وقطاعاتها، موضحا مؤشرات التنمية وإدارة التطوير الأكاديمي والمؤسسي للكلية، بالإضافة إلى أطروحات حول آفاق التطوير واستشراف مسيرة مستقبل وعطاء كلية التربية الرياضية.

وتحدث الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتواطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة حلوان، عن الدور المحوري لوحدة التصنيف الدولي في دعم آفاق التنمية وتطوير البحث العلمي، كذلك دعم شباب الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

كما أشارت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة،، إلى الفعاليات المقدمة من مكتب العلاقات الدولية ودورها في التنشيط العلمي والميداني وتطوير الروابط الدولية والاتصال العلمي وبناء الشراكات واتفاقات التعاون الدولي.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوي، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، أهمية الوحدة في دعم النظام المؤسسي والدراسات المستقبلية والخطط الاستراتيجية المستقبلية.

الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم

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