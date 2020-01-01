«تشميع» 5 مقاهي خالفت «إجراءات كورونا» في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة للمرور على المقاهي بمدينة دمياط، بقيادة إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، وبحضور محمد الشبراوي، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع شمال، وبالاشتراك مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، صديق رزق ورفعت حسان.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مقاهي بعدد من أحياء مدينة دمياط، لمخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد نائب محافظ دمياط أنه سيتم شن عدد من الحملات الدورية للالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفين وغلق المنشأة التي يثبت مخالفتها.