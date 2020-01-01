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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري مناعة يكشف السيناريوهات المتوقعة لـ كورونا فى مصر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:13 ص
الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك أسبابا رئيسية لتراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، موضحًا أن السبب الأول يتمثل في زيادة وعي المواطنين والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، ويأتي على رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف الحداد خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن السبب الثاني يخص انتشار الفيروس، حيث إنه كلما زاد انتشار فيروس كورونا كلما ضعفت قوته.

وأشار إلى أن هناك أكثر من سيناريو حول مصير الفيروس خلال الفترة المقبلة مثل أن يضعف تمامًا ولا يكون منتشرًا مثل السارس، أو أن نشهد موجة ثانية بشكل قوي مثلما حدث في الإنفلونزا الإسبانية معلقًا: "ونتمنى ألا يحدث ذلك".

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سوف تكون أسلوب حياة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التوصل إلى لقاح أو علاج فعال للفيروس هو الحل للقضاء عليه بشكل كامل والتأكد من عدم وجود تأثير له.

ونوه بأن العالم يشهد خلال الفترة الحالية العديد من اللقاحات لاختبار لقاح فعال يمكن اعتماده رسميًا.

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