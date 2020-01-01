أسوان تختتم فعاليات حملة التوعية «احميها من الختان» (صور)

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، فاعليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم إطلاقها تحت شعار "احميها من الختان" على مستوى المحافظة، وكانت تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحي والديني والقانوني.واستمرت الحملة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو، وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد عبد المنعم سرور، مدير إدارة تنظيم الأسرة، وأشرف على تنفيذها الرائدات الريفيات بأسوان.وذلك في إطار فعاليات اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.