إيطاليا تتجاوز 243 ألف إصابة بكورونا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 243 ألفا و344 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت ملانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 34 ألفا و984 وتعافى 195 ألفا و441 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.