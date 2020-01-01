التصريح بدفن شاب غرق فى مياه النيل بالحوامدية

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالحوامدية، وتسليم الجثة لذويها.وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص للغرق بالحوامدية.انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى "أ. س" غرقا بنهر النيل، وتمت الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال جثته.حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.