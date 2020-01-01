إصابات كورونا تتخطى 209 آلاف فى فرنسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 209 آلاف و640 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و32 حالة وتعافى 78 ألفا و722 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.