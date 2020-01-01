برلماني: السيسي عاهد نفسه ألا يعيش أي مواطن في العشوائيات

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، وعدد من المشروعات القومية، حيث يعد مشروع الأسمرات 3 أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانًا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيه شهريًّا.وأكد السيد، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي حينما تولى حكم البلاد وشاهد فيلمًا وثائقيًّا يتحدث عن العشوائيات في الدويقة ومنشية ناصر، قطع على نفسه عهدًا بأنه لا يجب أن يعيش أي مواطن في هذه المناطق العشوائية وهو رئيس لمصر.وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الرئيس تعهد بالقضاء على العشوائيات في مصر على مراحل في كل المحافظات، مؤكدًا أن مشروعات الإسكان للقاطنين بالمناطق العشوائية متكاملة في كل الخدمات، كما أنها تعتبر بمثابة نقلة حضارية لهم تسهم في تغيير تفكيرهم وسلوكهم وطباعهم ونمط حياتهم.وقال: إن منطقة المدابغ ستكون من ضمن المناطق التي توليها الدولة أهمية كبيرة لإخلاء المناطق العشوائية منها، حتى تعود إلى رونقها التاريخي كتراث قديم، ما يجعلها مزارًا سياحيًّا عالميًّا تدر أموالًا طائلة على خزانة الدولة.وأوضح أن الرئيس السيسي يؤكد كل يوم أننا نعيش في دولة عصرية حديثة تحافظ على كرامة المواطن المصري، وتنقله من مناطق عشوائية غير آمنة إلى مناطق حضارية، موجهًا التحية للحكومة والمواطنين لتعاونهم في إخلاء هذه المناطق العشوائية من القاطنين بها.