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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض مجموعة من الأنشطة الفنية على مسرح الهناجر.. غدًا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:45 ص
خالد جلال
خالد جلال
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يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، غدا الخميس، باقة متنوعة من الأنشطة الفنية للفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، وذلك على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويفتتح القطاع سهراته الصيفية برائعة صلاح جاهين وسيد مكاوى أوبريت "الليلة الكبيرة" يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، يليه مسرحية "البخيل" إعداد وإخراج خالد حسونة، وعلى مدار شهر يوليو الجارى، يقدم البيت مسرحية "كأنك تراه" للمخرج ماهر محمود، مسرحية "اترك أنفى من فضلك" للمخرج إسلام إمام، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون.

ويتضمن برنامج شهر أغسطس المقبل، مجموعة من الفقرات الفنية لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل عبده، يقدمها فنانو السيرك القومى، بالإضافة إلى أروع استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية.

ويواصل البيت الفنى للمسرح تقديم مجموعة أخرى من العروض المسرحية بجانب أوبريت الليلة الكبيرة، وهى عرض العرائس "رحلة الزمن الجميل" من إخراج محمد نور، مسرحية "محل اللعب" إخراج إيهاب ناصر، ومسرحية " ظل الحكايات" إخراج هشام فاروق، ومسرحية "أحوال شخصية" إخراج أشرف حسنى.

وحرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيها فقط.

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