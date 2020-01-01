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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب جنوب روسيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:43 ص
زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل ساحل جزر الكوريل بجنوب روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد فرع منطقة ساخالين للمسح الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في بيان له، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة، اليوم الأربعاء، في الساعة 0.21 صباحًا بالتوقيت المحلي، ومركزه على بعد 116 كيلومترًا (71 ميلًا) شرق مدينة يوجنو كوريلسك في جزيرة كوناشير.

وكان مركز الزلزال على عمق 183 كيلومترا (113.7 ميلا)، فيما لم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع إصابات أو دمار من جراء الزلزال.

وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا التي تعرف باسم حلقة النار، لتأثرها بانتظام بالزلازل القوية.

وفي 5 نوفمبر 1952، تسبب زلزال بلغت قوته 9.0 درجة في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" دمرت بلدة سيفيرو كوريلسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2300 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تؤكد أحقيتها في امتلاك جزر الكوريل، فيما تطلب روسيا من اليابان، قبل التوقيع على أي معاهدات سلام نهائية تحل المشاكل المتوارثة منذ الحرب العالمية الثانية، أن تعترف بنتائج هذه الحرب وشرعيتها في ملكية الجزر "المتنازع عليها"، والغنية بالموارد الطبيعية.

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