حصر الأراضى الزراعية لتحويلها إلى نظم الرى الحديث

قرر محمد الزملّوط،محافظ الوادي الجدي،د حصر الأراضي الزراعية التي تروي بنظام الغمر، وذلك لتحديد آلية تحويلها إلي ري حديث بتيسيرات مبسطة.وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تكليف رؤساء المراكز للمرور الدوري وسرعة حصر هذه الأراضي، وتشكيل لجان، وتنفيذ إزالات فورية للزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه خاصة الأرز، وإدراجها ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، وذلك لعدم الالتزام بالقرارت الصادرة من وزارتي الري والزراعة والخاصة بحظر زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه وتؤثر علي المخزون الجوفي.وأضاف المحافظ أنه تقرر تأجير 20 صوبة زراعية بمركز الخارجة لإحدى الجمعيات الأهلية، وذلك لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.