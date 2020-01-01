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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

870 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت عبر 6 رحلات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:43 ص
الطيران المدني الكويتية
الطيران المدني الكويتية
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مغادرة 870 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان لها، أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 290 راكبًا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبًا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى سوهاج، وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن مغادرة 990 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 6 رحلات جوية.

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