انطلاق السباق لاختيار مدير عام «التجارة العالمية».. اليوم

ينطلق سباق اختيار مدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تحيط فيه الأزمات بالمنظمة، التي يقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية.وتستمر جلسات الاستماع لثمانية مرشحين يطمح كل منهم في أن يخلف المدير العام المنتهية ولايته، روبرتو أزيفيدو، حتى يوم الجمعة.ويشمل اليوم الأول اثنين من المرشحين صاحبي الحظ الأوفر، وهما نجوزي أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة والعضو السابق ضمن فريق قيادة البنك الدولي، والمكسيكي خيسوس سيادي كوري.وذكرت مصادر دبلوماسية في جنيف، أن كثيرا من الدول تتفق على أن الوقت قد حان لتولي امرأة إفريقية بمؤهلات عالية قيادة المنظمة التي تحيط بها المشكلات.ويهدف أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى التوصل لتوافق بحلول أوائل نوفمبر بشأن اختيار خليفة البرازيلي أزيفيدو، الذي سيرحل عن المنصب بنهاية أغسطس المقبل لأسباب شخصية، وذلك قبل عام من انتهاء فترة ولايته رسميا.وتواجه قواعد منظمة التجارة العالمية حاليا تحديا بسبب الخلاف التجاري للولايات المتحدة مع اقتصادات كبرى، علاوة على ذلك، تعرقل الولايات المتحدة آلية تسوية المنازعات التجارية للمنظمة وتهدد بالانسحاب من المنظمة حيث يطالب الرئيس دونالد ترامب بإجراء إصلاحات، وبمعاملة أكثر عدلا لبلاده.والمرشحون الآخرون للمنصب هم: المسئول البارز السابق بمنظمة التجارة العالمية عبدالحميد ممدوح، من مصر، ووزير الخارجية المولدوفي السابق تيودور أوليانوفشي، ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي، والمبعوثة الكينية السابقة لدى المنظمة أمينة محمد، ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد بن مزيد التويجري، ووزير التجارة البريطاني السابق ليام فوكس.