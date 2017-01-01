ألمانيا تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدةبفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 351 ليصل إلى 199726 حالة.وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثلاث حالات ليصل إجمالي العدد إلى 9071 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.